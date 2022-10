Star-Zirkus kommt mit Hammer-Show nach Braunschweig

Braunschweig. 25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sind dabei, wenn Zirkus Probst jetzt in Braunschweig gastiert.

Zu den Höhepunkten zählt Globe of Death: Diese Kolumbianer sind die Teufelsfahrer in der Todeskugel.

Da ist die Vorfreude schon groß, es locken echte Stars in der Manege: Circus Probst, eines der sechs großen Zirkusunternehmen in Deutschland, gastiert vom 20. bis zum 23. Oktober auf dem Braunschweiger Schützenplatz an der Hamburger Straße.

25 Artisten aus Kolumbien, der Mongolei, Moldawien, Italien und Deutschland sowie ein Circus-Orchester aus der Ukraine sind dabei

Probst gehört zu den sechs großen Circus-Companys in Deutschland und geht seit dem 17. März noch bis Anfang November auf Tournee. Mit der neuen Show „Surprise“ werden insgesamt 34 Städte und Gemeinden besucht.

Als klassischer Zirkus reisen auch 60 Tiere mit. Zu sehen sind in der Manege edle Araber-Pferde, Watussi-Rinder, Kamele, Lamas, ein Emu, Kaltblüter und ein Schaubild mit Bauernhof-Tieren wie Ziegen und Eseln.

Zu den Höhepunkten zählt allerdings Globe of Death: Vier Kolumbianer sind die Teufelsfahrer in der riesigen Todeskugel.

Zirkus-Chefin Brigitte Probst hat geflüchtete Ukrainer und ihre Familien im Unternehmen aufgenommen

Vorstellungen in Braunschweig sind am Donnerstag, 20. Oktober, um 17 Uhr (Familientag), Freitag, 21. Oktober und Samstag, 22. Oktober, jeweils um 16 und 19.30 Uhr – und am Sonntag, 23. Oktober, um 11 und 16 Uhr.

Besonders interessant: Sechs Musiker des Zirkus aus der Ukraine sind mit ihren Familien geflüchtet. Insgesamt geht es um 19 Menschen, dabei sind auch Kinder und Jugendliche. Brigitte Probst, die Chefin des Zirkus, hat sie alle aufgenommen. Die Musiker hatten teilweise früher schon für Probst im Zirkus-Orchester gearbeitet.

Alle Informationen: www.circus-probst.de

