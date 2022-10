Schlüssel weg, Tür zu! Und dann? Neuer Notruf in Braunschweig

Braunschweig. Johanniter-Unfall-Hilfe startet neuartigen Schlüsselnotruf in Braunschweig. Wie geht das, was kostet es?

Pilotversuch in Braunschweig: Schlüsselnotdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Es ist für viele ein Albtraum: Tür zu und ausgeschlossen! Was nun? Jetzt gibt es eine neue Hilfsmöglichkeit: den Schlüsselnotruf der Johanniter-Unfall-Hilfe in Braunschweig.

Ersatzschlüssel wird in einem Tresor sicher bei den Johannitern verwahrt

„Der Schlüsselnotruf der Johanniter ist zur Stelle, wenn man in der Hektik des Alltags mal wieder das Wichtigste zuhause vergessen hat: den eigenen Schlüssel“, heißt es in einer Presseinformation der Johanniter. Ein Anruf in der Hausnotrufzentrale genüge – „und schon bringen die Johanniter-Mitarbeitenden des Einsatzdienstes den Ersatzschlüssel, den man zuvor bei ihnen hinterlegt hat, vorbei.“

Das ist das Konzept: Der Schlüssel wird in einem Schlüsseltresor sicher bei den Johannitern verwahrt und nur an eine legitimierte Person ausgehändigt. Dies wird durch eine Sicherheitsfrage, die bei Vertragsschluss vereinbart wird, gewährleistet.

Der neue Dienst der Johanniter-Unfall-Hilfe geht in diesem Monat laut Presseinformation neben dem Standort Verden auch in Braunschweig in die Pilotphase.

Einsatzkräfte sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar

Wenn dieser Service gut angenommen werde, heißt es, dann wollten die Johanniter ihn künftig landesweit anbieten. Interessierte können den Dienst ab sofort gegen eine einmalige Bereitstellungsgebühr von 10 Euro sowie einen monatlichen Betrag in Höhe von 3 Euro buchen.

Die Einsatzkräfte seien an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar, sodass man jederzeit Unterstützung erhalte, um schnell wieder in die eigenen vier Wände zu gelangen.

Weitere Informationen unter: www.johanniter.de/schlüsselnotruf-nb

Gebührenfreie telefonische Beratung unter: 0800/0019214

red.

