Braunschweiger seit sechs Tagen vermisst – Polizei sucht im Harz

Aline Reimer macht sich riesige Sorgen: Seit Mittwoch, 5. Oktober, wird ihr Onkel Michèl vermisst. Der 47 Jahre alte Braunschweiger habe sich gegen 18.30 Uhr in sein Auto gesetzt und sei einfach weggefahren. Ohne Handy, ohne Geld, ohne Ausweis. „Er ist psychisch krank und stark suizidgefährdet“, sagt sie.

Vor einigen Tagen hat sie in den sozialen Medien einen Vermisstenaufruf gestartet, den andere Menschen vielfach geteilt haben. Mit einem ersten Erfolg: Am Dienstagmorgen wurde das Auto ihres Onkels an der Okertalsperre im Harz gefunden. Wie Tim Holzhausen, Pressesprecher der Polizei in Goslar mitteilt, war der Wagen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Weißwasserbrücke abgestellt und verschlossen.

Polizei hat auch Mantrailer-Hunde angefordert

Ihm zufolge war die Person, die den Wagen bemerkt hat, über den Aufruf der Familie darauf aufmerksam geworden. Das Auto soll sich möglicherweise seit Freitag dort befunden haben, so Holzhausen. „Das ist aber nicht gesichert.“ Die Polizei hat jetzt aufgrund der möglichen Suizidgefahr die Suche nach dem Vermissten eingeleitet.

Mit diesen Bildern bittet Aline Reimer um Mithilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Onkel. Foto: Aline Reimer/Privat

Er betont: „Aktuell gehen wir von Vermisstenfall aus, nicht von einem Verbrechenstatbestand.“ Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr suche man das umliegende Gelände und den Wald ab. „Auch eine Drohne wird eingesetzt, um die Talsperre abzufliegen.“ Außerdem seien Mantrailer-Hunde angefordert worden, um vom Fahrzeug aus anhand einer Fährte festzustellen, wohin der Mann gegangen ist.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de