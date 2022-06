Braunschweig. Im Braunschweiger Norden war die Frau am Montagvormittag einkaufen, als sie in einem Einkaufswagen eine Geldbörse bemerkte.

Einen kuriosen Fund machte am Montagvormittag eine Frau in Braunschweig.

Polizei Braunschweig Braunschweig: Frau findet in Einkaufswagen mehrere Tausend Euro

In einem Einkaufswagen hat eine 46-jährige Braunschweigerin am Montagvormittag im Braunschweiger Norden Tausende Euro gefunden. Als sie ihren Einkaufswagen nach dem Einkauf zurückstellen wollte, bemerkte sie in einem anderen Einkaufswagen eine Geldbörse.

Darin befanden sich mehrere Tausend Euro. Nach Rücksprache mit dem Filialleiter des Supermarktes brachte sie die Geldbörse zur Polizei. Die Beamten suchen nun nach dem Eigentümer des Geldes. Hinweise an die Polizei unter (0531) 4762516.

