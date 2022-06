Hunderte Fahrräder stehen am Hauptbahnhof in Braunschweig geparkt. Die Polizei hat vergangene Nacht zwei Fahrraddiebe gefasst.

Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof Polizei schnappt Fahrraddiebe auf der Flucht in Braunschweig

Zwei Fahrraddiebe wurden in der Nacht auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Braunschweig auf frischer Tat gefasst. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter kurz nach 2 Uhr in der Nacht zu Freitag vom Hauptbahnhof kommend in Richtung hunterwegs. Sie gingen zu Fuß und schoben Fahrräder mit sich.

Eine Funkstreifenbesatzung bemerkte die Männer und entschied sich zur Kontrolle. Daraufhin stieg einer der Täter sofort auf ein Fahrrad und versuchte zu flüchten.

Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und konnten den Mann einholen. Es handelte sich um einen 43-Jährigen aus Königslutter. Der andere Mann, ein 53-Jähriger aus Salzgitter, versuchte nicht zu flüchten. Beide machten hinterher widersprüchliche Anhaben zur Herkunft der Fahrräder. Die Beamten stellten die Räder sicher.

Besitzer des gestohlenen Fahrrads meldet sich telefonisch

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Diebe entlassen. Nur kurzer Zeit später meldete sich ein 60-jähriger Braunschweiger bei der Polizei. Er gab an, dass sein Fahrrad gestohlen wurde, nachdem er es am Vorabend am Hauptbahnhof angeschlossen hatte. Es handelte sich um eines der Fahrräder, die durch die Beamten sichergestellt wurden.

