Festnahme in Braunschweig: Mann bedrohte Gastro-Mitarbeiter

In einer Gaststätte in Braunschweigs Innenstadt hat am Mittwochabend ein 41-jähriger Mann die dortigen Mitarbeiter massiv bedroht. Diese nahmen die „wirren und beängstigenden Aussagen des Mannes ernst“ und alarmierten die Polizei, heißt es in einer Polizei-Mitteilung.

Nach der Zuspitzung in der Neuen Straße nahm Braunschweigs Polizei den Mann später vor seiner Wohnung fest. Der 41-Jährige war zu diesem Zeitpunkt allein in seiner Wohnung. Mithilfe der Angehörigen sei es gelungen, den Mann vor die Tür zu locken. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Braunschweigs Polizei stellt bei dem Täter diverse Messer sicher

„Es wurde niemand verletzt. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde ins Krankenhaus gebracht“, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten in der Wohnung des Mannes diverse Messer sowie Betäubungsmittel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

red

