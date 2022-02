Fiona wurde trächtig am Braunschweiger BraWo-Park gefunden

Das Fundtier der Woche im Braunschweiger heißt Fiona. Die Katze ist kastriert und cirka vier Jahre alt. Wie Tierheimleiterin Verena Geißler mitteilt, wurde sie trächtig am BraWo-Park gefunden. „Sie bekam nur einen Welpen, der bereits vermittelt werden konnte.“

Fiona ist ihr zufolge eine etwas eigenwillige Katze, die gern ihre eigenen Entscheidungen treffe – ganz so, wie es sich eben für eine richtige Katzendame gehört. „Sie ist dabei aber nicht böse, sondern eher zurückhaltend“, so Geißler.

Tierheim Braunschweig: Fiona ist Freigang gewöhnt

Dennoch: Kleine Kinder sollten nicht in ihrem neuen Haushalt leben. „Wenn Fiona ihre Menschen gut kennt, hat sie nichts gegen regelmäßige Schmuseeinheiten einzuwenden.“ Fiona ist sicherlich Freigang gewohnt, meint Geißler, und diesen sollte sie auch wieder geboten bekommen.

Wer Interesse an Fiona oder anderen Tieren hat, erreicht das Tierheim am Biberweg 30 unter (0531) 500006 und per E-Mail an info(@tierschutz-braunschweig.de.

red

