Tibet-Terrier-Mix abzugeben Tier der Woche in Braunschweig: Odin ist ein Tibet-Terrier-Mix

Das Tier der Woche heißt Odin und ist ein Tibet-Terrier-Mix, männlich, zehn Jahre alt. Odin lebte nach Angaben des Tierschutzvereins Braunschweig zusammen mit einem weiteren Rüden in einer Familie. Als sich die Familienverhältnisse änderten, war der Halter mit der Versorgung der Hunde so überfordert, dass er sie trotz gesundheitlicher Probleme der Hunde nicht mehr dem Tierarzt vorstellte, heißt es.

Nach Auflagen des Veterinäramts hat Halter Hunde abgegeben

Das Veterinäramt habe sich eingeschaltete und mehrfach die Auflage gemacht, dass die Hunde einem Tierarzt vorgestellt werden sollten. „Der Halter entschloss sich daraufhin, die Hunde lieber abzugeben.“ Odin sei ein freundlicher und aufgeweckter Hund und gehöre mit seinen zehn Jahren noch lange nicht zum alten Eisen.

Stark verfloht ins Tierheim gekommen

Er sei stark verfloht im Tierheim angekommen und habe eine schlimme Ohrenentzündung gehabt. Seine Ohren, so heißt es weiter, werden noch einige Zeit etwas Pflege benötigen, aber ansonsten sei der Hund gesund und munter. Odin liebe ausgiebige Spaziergänge und sei dabei auch „sehr dynamisch“ unterwegs. Terriertypisch habe er seinen eigenen Willen. Es scheine, als habe er bei seinem Vorbesitzer nur wenige Regeln und Grundkommandos gelernt. Er ziehe an der Leine und mache auch gern Theater, wenn er draußen auf andere Hunde treffe. Dieses Verhalten zeige sich allerdings deutlich ausgeprägter, wenn er mit seinem großen Freund Rex zusammen unterwegs sei. „Seine neuen Besitzer haben mit der Erziehung also noch etwas Arbeit vor sich.“

Eigenheiten müssen auch hingenommen werden

Aber Odin werde sich aufgrund seines Alters auch nicht mehr komplett verbiegen lassen und daher werde man die eine oder andere Eigenheit einfach hinnehmen müssen. Odin soll, laut Vorbesitzer, sowohl mit Kindern als auch mit Katzen verträglich sein.

