Braunschweiger Virologin Brinkmann tritt in ZDF-Satiresendung auf

Braunschweig. Die Virenspezialistin war am Freitagabend in Jan Böhmermanns TV-Show zu sehen. Sie sprach mit einem Augenzwinkern über das Immunsystem.

Die Virologin und TU-ProfessorinMelanie Brinkmann aus Braunschweig hat auf ungewöhnliche Weise über das Immunsystem und das Impfen informiert – mit einem Gastauftritt in der Satiresendung von Jan Böhmermann. Sie ist den Braunschweigerinnen und Braunschweigern bekannt durch ihre Lehrtätigkeit – vielen anderen, weil sie in der Corona-Pandemie immer wieder in Talkrunden als Expertin auftrat. Die Professorin sitzt auch im Corona-Expertengremium der Bundesregierung.

In der am Freitag veröffentlichten Folge von „ZDF Magazin Royale“ war Brinkmann in einer Büro-Praxis-Szenerie zu sehen – genannt: „Masterclass Royale – Prof. Dr. Melanie Brinkmann erklärt die innere Kraft des Körpers“.

Moderator Jan Böhmermann sitzt im Anschluss an seine Late-Night-Show „ZDF Magazin Royal“ vor dem Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Das Ganze war so aufgebaut: Die Virologin erläuterte in kurzen Sequenzen Details zu Immunsystem, Gedächtniszellen, Viren und der Wirkung einer Impfung. Dabei wurde sie immer wieder von einem Darsteller in den Zuschauerrängen des Studios unterbrochen, der Zweifel an ihren Aussagen hat. Er spielte laut E-Gitarre, kommentierte spitz oder biss in ein rohes Stück Fleisch. Auf Brinkmann Konklusion, wer sein Immunsystem trainieren wolle, benötige Impfstoff, reagierte der parodierte Impfkritiker mit folgenden Worten: „Das ist doch viel zu logisch, um wahr zu sein!“

Am Ende brach Böhmermann ab und kommentierte, manche Menschen könne man mit Argumenten einfach nicht mehr erreichen. Der Darsteller wurde aus dem Studio geführt.

mjc/dpa

