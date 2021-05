Braunschweig. In der Landesaufnahmebehörde (LAB) in Kralenriede sind seit Freitag 21 Corona-Fälle unter Bewohnern eines Gebäudes nachgewiesen worden.

In der LAB am Standort Kralenriede sind seit Freitag 21 Corona-Fälle nachgewiesen.

21 Corona-Fälle in der LAB Kralenriede – Weitere Tests folgen

Wie die Stadt am Montag mitteilte, habe die LAB nach ersten Fällen über ihre Krankenstation zunächst unter engeren Kontaktpersonen Abstriche nehmen lassen. Zudem seien die positiv getesteten Personen getrennt untergebracht worden.

Das Gesundheitsamt habe am Montag die Situation vor Ort überprüft und mit der Standortleitung besprochen. Veranlasst worden sei, dass Dienstag etwa 100 weitere Bewohnerinnen und Bewohner getestet werden. Sie seien als enge Kontakte eingestuft.

Mittwoch werden 300 Geflüchtete getestet

In einem zweiten Schritt sollen demnach am Mittwoch die übrigen etwa 300 Geflüchteten, die derzeit in der LAB untergebracht sind, getestet werden.

