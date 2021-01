Gewerbegebiet Scheppau nimmt in Braunschweig die erste Hürde

Die Beteiligung der Stadt Braunschweig an einem geplanten interkommunalen Gewerbegebiet bei Scheppau rückt ein Stück näher. Braunschweigs Wirtschaftsausschuss sprach sich dafür aus, einen Anteil von 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung zu stellen.

Das Gewerbegebiet soll auf einer Fläche von 186 Hektar in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel entstehen. Vorgesehen ist, dass sich auch die Städte Wolfsburg und Braunschweig beteiligen. Die Fläche befindet sich am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter und soll über die Ausfahrt Scheppau zu erreichen sein. Im ersten Schritt soll für 200.000 Euro eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Die Kosten wollen sich die Kommunen teilen.

Kritiker des Vorhaben protestierten

Im Wirtschaftsausschuss war die Zustimmung freilich kein Selbstläufer. Vor der VW-Halle, wo getagt wurde, demonstrierten die Kritiker des Vorhabens. Umwelt- und Naturschützer, in erster Linie jedoch die Anwohner des geplanten Gewerbegebiets aus den Landkreisen Wolfenbüttel und Helmstedt. Sie haben sich in der Initiative „Gegenwind Scheppau“ zusammengeschlossen. Den Protest organisiert Anette Gatz. Sie sagt: „Wir rechnen mit bis zu 3000 Lastwagen täglich, wenn das Gewerbegebiet entwickelt ist. Das ist den Anwohnern nicht zuzumuten.“ Es werden bereits Spenden gesammelt: „Wir wollen auf jeden Fall klagen.“

Dazu kommt: Das geplante Gewerbegebiet ist umgeben von Flora-Fauna-Schutzgebieten. Eva Goclic, Vorsitzende vom Bund für Umwelt- und Naturschutz in Braunschweig, meint: „Wie sollen diese Gebiete vernetzt werden, wenn sie ein Gewerbegebiet zerschneidet? Das geht so nicht.“ Diese Meinung teilten im Wirtschaftsausschuss allerdings nur BIBS und Linke.

Auf diesem Gebiet an der A 39 / Ausfahrt Scheppau könnte das Gewerbegebiet entstehen. Foto: LARS LANDMANN / regios24

BIBS: Gewerbegebiet ist überflüssig

In einem Konzept wurden vom Regionalverband zwar Flächen identifiziert, die sich für neue Gewerbegebiete eigenen. Unberücksichtigt blieb jedoch, so Peter Rosenbaum (BIBS), ob in bereits vorhandenen Gewerbegebieten nicht ausreichend Platz für zusätzliche Ansiedlungen vorhanden sei. Er meint: Das neue Gewerbegebiet ist überflüssig.

Udo Sommerfeld (Linke) kritisierte, dass der Nutzen einer Beteiligung für Braunschweig zu gering sei: „Die Unternehmen wollen sich nicht vor den Toren der Stadt niederlassen, sondern im Stadtgebiet selbst.“ Er verwies darauf, dass in Braunschweig selbst weit mehr als 100 Hektar Fläche entwickelt werden könnten.

Wirtschaftsdezernent Gerald Leppa hielt das für eine Fehlinterpretation der künftigen Ansiedlungspolitik in Braunschweig: „Wir wollen nicht Büroarbeitsplätze vor die Tore der Stadt verlagern.“ Im Gegenteil. Für solche Betriebe benötige Braunschweig auch künftig ein Flächenangebot.

CDU, SPD und AfD stimmten für die Machbarkeitsstudie

SPD und Grüne wollten die Tür für eine Machbarkeitsstudie nicht gänzlich zuschlagen. Die Fraktionen beantragten jedoch, dass die Machbarkeitsstudie auch explizit Umwelt-, Natur- und Klimaschutz-Belange beleuchtet. Die Grünen hatten einen Katalog von Fragen zusammengestellt. Dabei ging es zum Beispiel darum, ob eine Anbindung an das Bahnnetz geplant sei und wie eine möglichst gute Erreichbarkeit per öffentlichen Nahverkehr erreicht werden könnte. Helge Böttcher sagte dazu: „So einen Katalog werden wir zu allen künftigen Gewerbegebieten vorlegen.“

Die CDU sah darin eine Überfrachtung der Machbarkeitsstudie: Fragen zu Umwelt-, Natur- und Klimaschutz-Belangen, so Oliver Schatta, müssten ohnehin beantwortet werden. Die Veränderungswünsche von SPD und Grünen fanden keine Mehrheit. Am Ende sorgten CDU, SPD und AfD dafür, dass der Wirtschaftsausschuss sich für die Vorlage in unveränderter Fassung aussprach. Entscheiden wird der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 9. Februar.

In Wolfenbüttel und in Wolfsburg steht die endgültige Entscheidung ebenfalls noch aus. Der Helmstedter Kreistag hat sich bereits für die Machbarkeitsstudie ausgesprochen.