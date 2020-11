Im Alten- und Pflegeheim am Schwarzen Berg war in der vergangenen Woche eine Mitarbeiterin als infiziert gemeldet worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt weitere Tests veranlasst. 40 Bewohnerinnen und Bewohner wurden abgestrichen.

Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt, sind acht der getesteten Personen mit Covid-19 infiziert. An diesem Montag seien zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet worden – diese Ergebnisse stehen noch aus. „Alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen sind in Absprache mit dem Gesundheitsamt bereits getroffen worden“, so die Stadt.