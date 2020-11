Die Testergebnisse in dem Heim liegen noch nicht vor.

Braunschweig. Im Alten- und Pflegeheim in der Kreuzstraße wurden jetzt weitere Beschäftigte und Bewohner getestet. Außerdem sind einige Grundschüler in Quarantäne.

In einem Alten- und Pflegeheim in der Kreuzstraße ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Stadt am Freitag mitteilt, wurden daraufhin weitere Beschäftigte und Bewohner getestet worden. Die Ergebnisse der Kontaktpersonen liegen noch nicht vor.

red