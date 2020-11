Tests in zwei Braunschweiger Pflegeheimen sind negativ

Nach Infektionen von Bewohnern beziehungsweise Heimpersonal hat es in den vergangenen Tagen in mehreren Alten- und Pflegeheimen Tests gegeben. Dazu zählte zum Beispiel das Heim in Alt-Lehndorf – dort arbeitet auch eine mit Covid-19 infizierte Betreuerin aus dem Heim Am Lehmanger in der Weststadt, wo mehrere Fälle aufgetreten waren. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, sind alle Tests in Alt-Lehndorf negativ ausgefallen. Das Gleiche gelte auch für die Tests in einem Seniorenheim in der Nordstadt, wo es in der vergangenen Woche einen Infektionsfall gegeben hatte.

Zudem ist laut der Stadt eine Mitarbeiterin in einem Heim für Suchtkranke im Westlichen Ringgebiet mit Covid-19 infiziert. Das Gesundheitsamt kläre derzeit das weitere Vorgehen. Noch offen sind unterdessen die Ergebnisse der Tests in einem Alten- und Pflegeheim in der Kreuzstraße. Dort war ebenfalls eine Mitarbeiterin positiv getestet worden, daraufhin wurden Personal und Bewohner getestet. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Infektionen bei Lehrern und Schülern Zudem gab es wieder weitere Fälle an Schulen: Betroffen sind die Grundschulen Lehndorf und Lamme, die Oswald-Berkhan-Schule und die Berufsbildende Schule V an der Kastanienallee. Betroffen sind der Stadt zufolge Lehrkräfte und/oder Schülerinnen und Schüler. Das Gesundheitsamt stehe mit den Schulen in Kontakt und kläre alle weiteren Schritte in bekannter Vorgehensweise. Im Regelfall handele es sich jeweils um einen oder wenige Fälle. Die Stadt weist darauf hin, dass sie aufgrund der Vielzahl von Infektionsfällen an Schulen momentan Schulen nur einmalig aufführt, wenn Fälle auftreten. „Kommt es zu weiteren Infektionen an derselben Schule in der Folgezeit, wird dies im Regelfall nicht gesondert berichtet", so die Verwaltung. „Es sei denn, es handelt sich um ein besonders ausgeprägtes Infektionsgeschehen."

