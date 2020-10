Sperrstunde in Braunschweig: Nicht alle Wirte wussten Bescheid

Angesichts der steigenden Infektionszahlen gelten auch in Braunschweig seit dem Wochenende strengere Regeln. Der Sieben-Tage-Wert hatte die Marke von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, liegt aber noch unter 50 Neuinfektionen (Stand Montag, 26. Oktober: 45,7).

In Braunschweig dürfen sich daher privat nur noch 15 Menschen treffen, in der Öffentlichkeit und in Restaurants sinkt die Teilnehmergrenze auf 25 Personen. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr (Ausnahmen sind möglich). Ein Mund-Nasen-Schutz soll überall dort getragen werden, wo es eng wird oder wenn Menschen längere Zeit zusammen sind.

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, man habe die Einhaltung der Vorgaben am Wochenende intensiv überwacht. „Die Mehrheit der Braunschweiger hat sich vollumfänglich an die bestehenden Regelungen gehalten“, sagt Polizeisprecher Dirk Oppermann. „Es wurden nur wenige Verstöße festgestellt. In diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.“

Polizei: Zu viele Gäste bei privater Geburtstagsfeier

Oppermann zufolge hatten sich insbesondere auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz hinter den Schossarkaden und am Westbahnhof Gruppen gebildet. „Hier zeigte die Polizei Präsenz. In der Folge waren auch hier keine weiteren Auffälligkeiten feststellbar.“ An einer privaten Geburtstagsfeier hätten außerdem mehr Gäste teilgenommen als zulässig waren.

Auch die Sperrstunde war offensichtlich noch nicht allen Wirten bekannt. Die Polizei habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag in mehreren Gastronomiebetrieben auf die neuen Regelungen hinweisen müssen, so Oppermann. „Nachdem in sämtlichen Betrieben Gespräche geführt worden waren, war gegen 0.30 Uhr alles geschlossen“, sagt er. „Lediglich zwei Gastronomen ignorierten die Regelung und mussten erneut angesprochen werden. In der folgenden Nacht gab es keine diesbezüglichen Verstöße. Sämtliche Gastronomen hatten pünktlich geschlossen.“

Clubs müssen noch einmal neue Konzepte entwerfen

Vor allem für die Clubszene ist die Sperrstunde ein erneuter Rückschlag. Einige Läden hatten erst vor Kurzem mit Hygienekonzept wieder geöffnet, zum Beispiel das Eulenglück. „Beats & Burger“ hieß das Corona-taugliche Format in den Sommermonaten, immer donnerstags, freitags und samstags ab 18 Uhr mit Biergarten im Freien und Tischen drinnen. Im Oktober wurde daraus angesichts der kühleren Temperaturen „Beats & Bar“ immer freitags und samstags ab 22 Uhr.

Doch daraus wird nun wohl erstmal nichts. Via Facebook schrieben die Betreiber Tim Lemke und Oliver Strauß am Samstag: „Freunde der Eule, das war wohl unsere vorerst letzte gemeinsame Nacht. Nun wurde auch für die Braunschweiger Gastronomie von 23 bis 6 Uhr eine Sperrstunde verordnet. Somit macht es momentan für uns keinen Sinn mehr und die Eule bleibt zumindest heute geschlossen. Wir werden uns Anfang der Woche überlegen, ob und wie man von 18 bis 23 Uhr einen Abend gestalten könnte, frei nach dem Motto ,Last Order’, wie es in London’s Pubs schon seit Jahren aufgrund der Sperrstunde üblich ist. Ist es das, was wir wollen? Das wissen wir auch nicht so richtig. Ist es das, was Ihr wollt? Auch das wissen wir nicht. Aktuell ist uns allerdings jeder mögliche Lichtblick recht, um auch nach Corona noch da zu sein.“

Facebook-Kommentar: „Meine Güte wehrt euch endlich“

In den Kommentaren zu diesem Eintrag heißt es unter anderem: „Meine Güte wehrt euch endlich. Die Gastronomen müssen sich zusammenschließen, es wurden schon viele politische Entscheidungen von den Gerichten gekippt, weil sie verfassungswidrig waren. Was wollt ihr euch noch alles gefallen lassen?“

Ein anderer Kommentator rät den Club-Betreibern: „Macht doch so ein After-Work-Feierabend-Ding draus, gerade auch draußen mit eurer Feuerstelle kann man doch gemütlich sitzen und mit Heizpilzen Glühwein trinken. Ich würde kommen.“ Und ein anderer meint: „Erinnere mich an ein sehr erfolgreiches Format damals im Brain: Hieß glaube ich Brainstorming und ging von 21-23 Uhr mittwochs einmal im Monat. War der Hammer. Macht weiter, zur Not halt früher...“

In verschiedenen Orten bundesweit haben Gerichte die Sperrstunden bereits vorerst gestoppt und als nicht verhältnismäßig bezeichnet. Auch dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg liegen bereits zwei Eilanträge von Gastronomen aus Osnabrück und Delmenhorst gegen die Sperrstunden-Verordnung in Niedersachsen vor. Wann über diese Anträge entschieden wird, stand nach Angaben eines Sprechers am Montag noch nicht fest, wie die Deutsche Presseagentur mitteilt.

„Bleibt gesund und diszipliniert!“

Mit Blick auf den „Lindbergh Palace“ hieß es am Samstag von Tim Lemke und Oliver Strauß: „Vielen Dank für diesen schönen (letzten) Abend mit euch! Leider wird das der vorerst letzte gewesen sein, da wir heute Abend aufgrund der Sperrstunde in Braunschweig nicht öffnen werden. Natürlich werden wir uns überlegen, wie wir bald wieder für euch öffnen können und ob das überhaupt finanziell Sinn ergibt. Vielleicht sehen wir uns auch erst wieder, wenn die Coronazahlen gesunken sind. Bleibt gesund und diszipliniert! Wir vermissen euch jetzt schon.“