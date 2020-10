Der Schoduvel am 14. Februar fällt aus, die feuchtfröhlichen Büttenabende auch. Doch Braunschweigs Karnevalisten sind nicht gewillt, auf ihren Karneval zu verzichten. Sie setzen derzeit alles daran, dass wenigstens die Eröffnung der Session am 11.11. in irgendeiner Form stattfinden kann.

Gespräche über Plan C Dazu gab es am Montag Gespräche mit Oberbürgermeister Ulrich Markurth im Bürgermeisterzimmer des Altstadtrathauses. Zugmarschall Gerhard Baller sprach von einem „Plan C“ und ließ durchblicken, der Auftakt der „5. Jahreszeit“ könne womöglich in einer digitalen, virtuellen Form stattfinden, nachdem sich Plan B, eine Veranstaltung mit Hygienekonzept auf dem Kohlmarkt, angesichts der steigenden Corona-Zahlen nicht halten ließ. „Karneval fällt nicht aus“ Markurth übernahm zuvor offiziell die Schirmherrschaft für die Karnevalsession 2020/21 und setzte damit ein Zeichen. Er zitierte den Zugmarschall, der ihm versichert habe: Weihnachten falle nicht aus – und auch der Karneval nicht. Man werde „so oder so aus der Situation das Beste machen. Der Karneval wird aus der Corona-Krise schöner und größer hervorgehen als je zuvor“. Er habe Kriege überstanden, die Zeit des Nationalsozialismus ausgehalten. Der Braunschweiger Karneval scheine „hochgradig resistent“ zu sein „gegen die Unbilden des Lebens“. Gerhard Baller überreichte Markurth anschließend ein Modell des neuen Moderationswagens, der eigentlich beim Schoduvel mit dem NDR-Team besetzt werden sollte. Daraus werde nun nichts, so Baller. Aber es gebe positive Signale aus Hannover, was weitere Live-Übertragungen des Umzugs im Fernsehen betrifft Präsident Klaus-Peter Bachmann überreichte den anwesenden Karnevalisten den neuen Dauerorden der Mascheroder Karnevalgesellschaft Rot-Weiß von 1965, der anlässlich des 55. Geburtstags kreiert wurde. Ihn ziert die „berühmte“ Mascheroder Ananas.