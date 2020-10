Braunschweigs Schulen starten mit Corona-Szenario A

Die Infektionszahlen steigen – doch die Braunschweiger Schulen werden nach den Herbstferien am Montag wieder wie gewohnt für alle Kinder öffnen. Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte am Donnerstag an, dass nach den Ferien „landesweit im Szenario A gestartet“ werde. Schließungen von Schulen oder Kindertagesstätten seien „absolute Ultima Ratio, also das letzte denkbare Mittel“, hatte es schon am Tag zuvor von Seiten der Landesregierung geheißen. Doch es gibt kleinere Änderungen. Was sagen Braunschweigs Schulleiter dazu?

Mundschutz im Unterricht bei weiter steigenden Infektionszahlen

Ab einem Inzidenz-Wert von 50 (Braunschweig liegt noch unter diesem Wert) empfiehlt das Ministerium das Tragen eines Mundschutzes im Unterricht an den weiterführenden Schulen – die Grundschulen bleiben davon ausgenommen. Zudem soll es Schülern mit Risikopatienten in der Familie erleichtert werden, vom Unterricht freigestellt zu werden.

Sachgerechtes Lüften bezeichnete Tonne als den „entscheidenden Baustein beim Gesundheits- und Infektionsschutz“. Eine regelmäßige und hohe Frischluftzufuhr in den Unterrichtsräumen sei wichtig: Alle 20 Minuten sollte Stoß- oder Quergelüftet werden. Die Schulen erhalten dazu noch genaue Instruktionen.

Damit das Lüften während des Unterrichts nicht in Vergessenheit gerät, führt die IGS Querum in ihrer Außenstelle für die Oberstufe in der Ortwinstraße ein Klingelzeichen ein. „Das Klingelzeichen wird nach 20 Minuten Unterricht ans Lüften erinnern. Wir testen das aus“, kündigt Schulleiterin Jenny Holtzhauer an. Sie erklärt, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn die Schulen am Montag im Szenario B gestartet wären, also die Klassen geteilt und die Gruppen im tage- oder wochenweisen Wechsel zum Präsenzunterricht gekommen wären, so wie es vor den Sommerferien der Fall war. „Dann könnte man Abstände einhalten. Ich habe durchaus Sorge, dass es zu Infektionen kommt.“

Bisher sei es an den Schulen bei Einzelfällen geblieben, die Infektionsketten konnten rasch unterbrochen werden. Dich die Schulleiterin fragt: „Was passiert, wenn angesichts der stark steigenden Zahlen zeitgleich mehrere große Schulen von Corona-Infektionen betroffen sind: Kann das Gesundheitsamt es dann noch wuppen?“

„Im Homeschooling ducken sich schwächere Schüler gerne weg“

Ludgar Mastall, der die Heinrich-Büssing-Berufsschule kommissarisch leitet, ist hingegen froh, dass es vorerst bei Szenario A bleibt. An seiner Schule war vor den Ferien ein Schüler an Covid-19 erkrankt: „Dieser Schüler war acht Stunden mit seiner Klasse und den entsprechenden Lehrkräften in einem Klassenraum, hat aber keine weitere Person angesteckt. Das hat gezeigt, dass unser Hygienekonzept funktioniert.“ Seine Sorge ist vielmehr, dass durch erneutes Homeschooling schwächere Schüler wieder abgehängt werden könnten: „Für die leistungsstärkeren Schüler ist Homeschooling in der Regel kein Problem. Doch unsere Erfahrung zeigt, dass sich die schwächeren gerne wegducken und für uns kaum erreichbar sind.“ Da sei es häufig vorgekommen, dass Kameras und Mikrofone beim Unterricht per Videokonferenz ausgeschaltet wurden: „Man sieht sie nicht und hört sie nicht – und es lässt sich kaum kontrollieren, ob sie dem Unterricht überhaupt folgen.“ Persönliche Ansprache und Motivation seien da wichtig, und die könne nur über Präsenzunterricht erreicht werden.

Dennoch will sich die Berufsschule für den Fall der Fälle nutzen: „Wir haben sichergestellt, dass alle Schüler daheim Zugriff auf die Unterrichtsmaterialien hätten und sind damit besser aufs Homeschooling als beim ersten Lockdown. Eigentlich aber müsste die Technik so installiert sein, dass die Lehrkraft ihren normalen Unterricht abhalten kann und die Schüler daheim daran teilhaben können. So weit sind wir noch nicht, das muss ja auch finanzierbar sein. Aber wir arbeiten daran“, so Mastall.

