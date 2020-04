Warum in den Schloss-Arkaden ab sofort alle Kioske zu sind

Isabelle Eydorf (21) weiß nicht, was sie sagen soll. Soeben hat sie von ihrem Chef erfahren, dass sie ihren Kiosk gleich, um 18 Uhr, schließen soll und sie vorübergehend in Kurzarbeit gehen wird. Bis auf weiteres. Und das bedeute für sie, sagt sie, dass sie dann nur noch über die Hälfte ihres Einkommens verfügen kann. Habe man ihr erzählt. Und das kommt für die 21-Jährige denkbar ungelegen. „Das trifft mich in meiner jetzigen...