Der Braunschweiger Südsee bekommt fünf Inseln

Endlich, der Südsee bekommt eine Insel mit Palme. Am Samstag ist es soweit. Doch halt. Was vom Ufer so hübsch nach fernen Südseeträumen aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Destination Müllkippe. Denn die Palme, die Architekturstudenten im zweiten Semester der TU Braunschweig am...