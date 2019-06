„Spiele ohne Grenzen“ für Braunschweigs Kinderfeuerwehren

In der Stadt gibt es in derzeit 23 Kinderfeuerwehren. Die älteste blickt nun auf ihr zehnjähriges Bestehen zurück. Aus diesem Anlass durfte die Ortsfeuerwehr Bevenrode am Sonntag den Stadtwettbewerb der Kinderfeuerwehren – besser bekannt als „Spiele ohne Grenzen“ – ausrichten. Dabei wird jedoch...