Haltestellen-Umbau Altstadtmarkt: Ist das wirklich nötig?

Die Haltestellen am Altstadtmarkt sollen nächstes Jahr umgebaut werden. Viele sagen: Das wird höchste Zeit! Andere sind fassungslos vor Entsetzen. Zu ihnen gehört der Braunschweiger Städtebau-Professor Walter Ackers. Sein Wort hat Gewicht in der Stadt. Und sein Positionspapier zum behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle am Altstadtmarkt war bislang Leitlinie. Seit dem Jahr 2005 galt, was Ackers damals vertrat. Kernpunkt seiner...