Braunschweig-Weststadt – Was ist „Campus Donauviertel“?

Von der Terrasse hinter der soziokulturellen Einrichtung Kulturpunkt West (KPW) in der Weststadt lässt sich auf zwei Ebenen hervorragend auf den Garten des Hauses blicken, ein Ort, der bisher noch allzu oft ungenutzt ist. Doch in der vergangenen Woche tobte dort das Leben, weil Kinder an einem...