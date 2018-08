Für „soziale Stadt“ – Braunschweig erhält 2,5 Millionen Euro

Ein Blick von Südosten auf das Donauviertel in der Weststadt.

Braunschweig. Die Stadt Braunschweig hat für 2018 Zuschüsse vom Bund und vom Land Niedersachsen in der Höhe von 2,5 Millionen eingeworben.

Das Geld ist für die Soziale-Stadt-Gebiete „Westliches Ringgebiet“ und „Donauviertel“ bestimmt.

„Die Fördermittel wurden in vollem Umfang der Antragstellung gewährt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das „Westliche Ringgebiet“ ist bereits seit Jahren Sanierungsgebiet, das Fördergebiet „Weststadt-Donauviertel“ wurde 2016 aufgenommen. Ziel des Förderprogrammes „Soziale Stadt“ sei es, die Lebenssituation der betroffenen Menschen durch eine aktive und integrative Stadtentwicklung und soziale Erneuerung zu verbessern. Die Maßnahmen, für die die Mittel verwendet werden sollen, befinden sich derzeit noch in Planung. Zum Teil werden sie mit Beteiligung der Bürger erarbeitet.