Wenn Braunschweigs TU-Studenten der Magen knurrt

Schweinerückensteak mit Thymian-Honigsauce, Putenbrust in Sesamkruste mit Basilikum-Knoblauchsauce, vorweg eine Apfel-Kürbissuppe mit Zitronengras. Wahlweise: Gemüse-Kötbullar auf rotem Linsensalat. Exzellente Menüs ab 1,70 Euro, gesponsert vom Land Niedersachsen. Vorbei die Zeiten, in denen an...