Debatte um Backöfen und Vorhänge für Wohnungslose

Braunschweig. SPD und Linke im Rat geraten in der Frage nach Mindeststandards in der Wohnungslosenunterkunft An der Horst aneinander.

In einer Debatte um die Unterbringung Wohnungsloser in der städtischen Männer-Unterkunft An der Horst schlagen Linke und SPD scharfe Töne an. Wirft Gisela Ohnesorge, sozialpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, der SPD die Beschränkung auf „Sonntagsreden“ vor, spricht SPD-Ratsfrau Annette Schütze, Vorsitzende des Sozialausschusses, von einer „Realitätsferne“ der Linken. Hintergrund ist ein Linken-Antrag, für die Gemeinschaftsunterkunft Mindeststandards festzulegen, um „zum Teil unhaltbare Zustände“ zu beheben.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses wurde dieser Antrag mit den Stimmen der SPD abgelehnt, am 12. Februar wird der Rat entscheiden.

Unter den Kritikpunkten listet Gisela Ohnesorge darin auf: An der Horst gebe es keinen Gemeinschaftsraum bei mehr als 50 Bewohnern, keine Verdunkelung an den Fenstern, keine Backöfen, Ess- und Kochgeschirr nur bei entsprechenden Spenden und ohne gesonderten Aufbewahrungsschrank. In den Zimmern stünden keine Abfallbehälter. Auch fehle es an ausreichender Betreuung und einer täglichen Reinigung. Dagegen dürften die Gebühren von zehn Euro pro Tag „zu den höchsten in der Bundesrepublik gehören“.

Ihr Antrag, die Gebühren zu senken, fand im Ausschuss ebenfalls keine Mehrheit. Laut Gesetz sollen Gebühren kostendeckend sein – aus sozialen Gründen kann von einer 100-prozentigen Deckung aber abgesehen werden. Aktuell liege der Deckungsgrad in städtischen Wohnungslosenunterkünften, so die Stadt, zwischen 44 und 65 Prozent.

Für Annette Schütze zeichnet die Linke in der Debatte um Standards „ein sachlich falsches Bild vermeintlich menschenunwürdiger Zustände in der Notunterkunft“. Als Beleg dient ihr eine Stellungnahme der Stadt, in der die Verwaltung die Forderungen im Linken-Antrag mit dem Ist-Zustand vergleicht:

An der Horst gibt es demnach 15 Einzel- und 23 Zweibett-Zimmer. In jedem Zimmer stehe ein Kühlschrank. Es gebe Kochgelegenheiten. Jeder Bewohner erhalte eine ladenneue und hygienisch aufbereitete Matratze, neue oder gereinigte Kopfkissen, Bettdecken und Bettwäsche. Wenn nötig, würden Handtücher gestellt. Haushaltswaren erhielten Bewohner bei Bedarf aus einem Spendenlager. Zur Reinigung der Wäsche werde ein Waschdienst angeboten, heißt es.

Schützes Fazit: Die geforderten Standards würden entweder schon seit langem erfüllt oder seien nach den Erfahrungen der Sozialarbeiter im Alltag nicht umsetzbar. So sollen Abfallbehälter in der Vergangenheit zweckentfremdet oder gestohlen worden sein. Backöfen seien in der Unterkunft aus hygienischen Gründen ein Auslaufmodell: Sie würden zwar benutzt, aber so stark verschmutzt, dass sie sich kaum noch reinigen ließen. Der Verzicht auf Vorhänge wird mit Brandschutz begründet. Und für einen Gemeinschaftsraum fehle der Platz. Außerdem wäre zu befürchten, so die Stadt, dass es vermehrt zu Streit über Raumnutzung oder Fernsehprogramm käme.

„Die SPD ist immer vorn dabei, wenn es darum geht, sich in Sonntagsreden oder vor auserlesenem Publikum als soziale Partei darzustellen. Wenn es aber darum geht, das Leben der Ärmsten etwas erträglicher zu machen, dann lehnt sie das ab“, kommentiert Gisela Ohnesorge in einer Presseerklärung die Ablehnung ihres Antrags. Annette Schütze kontert: „Die Kritik an fehlenden Mülleimern oder die Forderung nach Backöfen in der Gemeinschaftsküche zeigen die Realitätsferne der Linken, da sie die praktischen Erfahrungswerte ignorieren.“ Für die engagierten Mitarbeiter sei das „ein Schlag ins Gesicht, da dort nachweislich die gebotenen Standards eingehalten werden“.

Henning Voß dagegen, Sprecher der Initiative Notruf Wohnungsmarkt und Leiter der Straffälligenhilfe Cura, treiben ganz andere Fragen als die nach Vorhängen vor den Fenstern der Unterkunft. „Der Antrag der Linken ist sicher gut gemeint, aber nicht gut gemacht“, findet er. Denn für vorrangig hält er ein anderes Problem: das der Mehrbettzimmer. „Aus unserer Erfahrung geht ein Großteil unserer Klienten wegen der fehlenden Privatsphäre nicht in die Unterkunft An der Horst.“ Als Gründe nennen sie laut Voß unter anderem Angst vor Gewalt oder Diebstahl.

Leben sie stattdessen aber lieber auf der Straße oder kehren zurück in ihre Szene, sei die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zum Scheitern verurteilt. „Jeder Mensch braucht einen abgeschlossenen Raum, in dem er seine Privatsphäre hat“, glaubt Voß, der auch Mitglied im Braunschweiger Bündnis für Wohnen ist. Dort werde in einer Arbeitsgruppe gerade eine Umfrage unter Wohnungslosen erwogen: Was hindert sie daran, Obdach anzunehmen?

Die Zwei-Bett-Zimmer sind es wiederum nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht. Aktuell leben 38 Männer in der Unterkunft. Die Auslastung liegt damit bei 58,46 Prozent: 7 sind im Einzelzimmer untergebracht, 13 allein und 18 zu zweit im Doppelzimmer.

Rainer Keunecke, Sprecher der Stadtverwaltung, sieht durchaus Vorteile eines Doppelzimmers: „Wer in einer Notlage allein ist, kann leicht vereinsamen und verzweifeln.“ Menschen, die sich ein Zimmer teilen, könnten aufeinander achten. „Das ist auch An der Horst so und funktioniert in vielen Fällen.“

So weit wie möglich werde versucht, die Privatsphäre des Einzelnen zu schützen. „Vollständig kann dies naturgemäß nicht gelingen. Das ist aber in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder ähnlichem, wo sich mehrere Patienten ein Zimmer teilen, nicht anders.“

Ziel der Stadt sei es, durch eine kluge Belegungsstrategie deeskalierend zu wirken und Konflikte im Vorfeld zu minimieren. „Sprich: Bei jedem Neuzugang macht ein Mitarbeiter ein so genanntes Clearing, damit möglichst Personen sich ein Zimmer teilen, die voraussichtlich miteinander auskommen.“