Wohnungslose fotografieren ihren Alltag

Die Jacke leuchtend rot, am Strohhut eine Stoffblume. Angelina Weißfuß schwelgt in Farben und Mustern, als wolle sie der Kargheit und Einsamkeit die Stirn bieten, in die sie das Leben mit ihren 81 Jahren noch katapultiert hat. Eine Woche ist Angelina Weißfuß mit dem Fotoapparat durch ihren Alltag...