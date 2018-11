Filmfest nimmt Fahrt auf – mit dem Panzerkreuzer Potemkin

Filmfest in Braunschweig. Eine Woche lang großes Kino. Zur Eröffnung am Montagabend in der Stadthalle hagelte es Dank – von den Initiatoren und für die Initiatoren. Es ist die 32. Auflage, und sie nahm mit dem Stummfilmkonzert „Panzerkreuzer Potemkin“ Fahrt auf. Den Filmklassiker von Sergej...