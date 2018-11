Strenge Kritiker zu Besuch in der IGS Wilhelm Bracke

Was würden Schüler an Schule verändern, wenn man sie ließe? Noten abschaffen, Lehrer abschaffen, Unterricht abschaffen? Aber nein – so einfach machen sie es sich nicht. An der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule in der Weststadt waren gerade zehn Schüler aus Rostock und Hannover zu Besuch, um die Schule...