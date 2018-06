Gesamtschüler siegen auf der Wasserrutsche

Die Stadt hat einen neuen Wasserrutschmeister – zwei, um genau zu sein. Bei der 36. Wasserrutschmeisterschaft im Freibad Bürgerpark setzte sich am Montag in der Jahrgangsstufe 5 die Klasse 5.3 der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch und landete damit knapp vor der Klasse 5.1 der IGS Querum. In der Jahrgangsstufe 6 hielt am Ende die Klasse 6.4 der IGS Querum den begehrten Wanderpokal in die Höhe, der zweite Platz ging an die Klasse 6.3 der IGS Franzsches Feld.

Insgesamt 41 Klassen aus 10 verschiedenen Braunschweiger Schulen traten in diesem Jahr in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours gegeneinander an. Über 600 Teilnehmer und mehrere Hundert weitere Klassenkameraden, Lehrer und Eltern trotzten dem Wetter, das es bei dieser Meisterschaft nicht wirklich gut meinte mit den Schulklassen.

Die Wasserrutschmeisterschaft wurde 1982 im Freibad Bürgerpark eingeführt, nachdem die Rutsche in Betrieb genommen wurde. Seither findet die Meisterschaft jedes Jahr kurz vor den Sommerferien statt, heißt es in einer Mitteilung. Einige Jahre nach ihrer Einführung wurde sie aufgrund des großen Zuspruchs um die Disziplinen Paddeln und Fahrradparcours ergänzt.