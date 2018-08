„Hitzefrei“ am ersten Schultag

Die Ferien sind vorbei – die Hitze nicht. Am Donnerstag, dem ersten Schultag in Niedersachsen, werden wieder Temperaturen über 30 Grad erwartet. Die Schulen müssen nun entscheiden: Starten sie mit „Hitzefrei“ ins neue Schuljahr? Über Wochen hat sich die Hitze in den Schulgebäuden aufgestaut. „Wir...