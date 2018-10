„Elternschule“: Was sind das für Methoden?

Dieser Film polarisiert: Bundesweit streiten Eltern, Therapeuten und Pädagogen derzeit über die Therapiemethoden der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen. Der Dokumentarfilm „Elternschule“ zeigt verzweifelte Eltern, die sich in ihrer Not an die Klinik wenden: Die kleine Laura schreit 14 Stunden...