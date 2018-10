„Super Nanny“ Katia Saalfrank gibt Erziehungstipps

Braunschweig. In der Komödie am Altstadtmarkt hält die Eltern- und Familienberaterin einen Vortrag zum Thema „Kindheit ohne Strafen“.

Die als „Super-Nanny“ bekannt gewordene Diplom-Pädagogin Katia Saalfrank kommt am 20. November nach Braunschweig. In der Komödie am Altstadtmarkt (Gördelingerstraße 7) hält die Eltern- und Familienberaterin auf Einladung der DAK-Gesundheit um 18 Uhr einen Vortrag zum Thema „Kindheit ohne Strafen“ und zeigt dabei, wie Eltern eine wertschätzende Kommunikation zu ihren Kindern im Alltag gestalten und hin zu einer achtsamen elterlichen Führung ohne Strafen kommen können.

„Eine gesunde Entwicklung der Kinder liegt jedem am Herzen. Wer vorausschauend auf die Gesundheit seiner Kinder achtet, legt Wert auf eine Erziehung ohne Strafen, Ängste und Gewalt“, ist sich Lena Voges, Chefin der DAK-Gesundheit in Braunschweig sicher. „Für Gesundheit ein Leben lang braucht es nicht nur Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sondern eben auch eine gesunde Erziehung.“ Ziel der Veranstaltung ist es, Eltern zu unterstützen und damit eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder zu fördern.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl, bittet die DAK-Gesundheit um Anmeldung unter www.dak.de/elternberatung-braunschweig.