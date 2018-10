Sieger des Braunschweiger Stadtradelns ausgezeichnet

Die besten Einzelradler des Stadradelns stehen in der vordersten Reihe: Karen S. Hennecke (1. Platz, 2236 km), rechts von ihr Manfred Putzmann (2. Platz, 2007 km) und links Dirk Meishner (3. Platz, 1775 km). Oberbürgermeister Ulrich Markurth zeichnete sie und alle anderen Gewinner am Montag aus.

Insgesamt 4048 Radfahrer in 254 Teams haben bei der zweiten Auflage des Stadtradelns in Braunschweig in diesem Jahr mitgemacht. Sie legten 818.526 Kilometer zurück und brachten die Stadt damit im Bundesvergleich auf den 12. Platz. Aus Sicht der Stadtverwaltung ein tolles Ergebnis – immerhin konnten die Beteiligung und das Abschneiden verbessert werden. Im Jahr 2017 waren knapp 3400 Radler am Start, und Braunschweig landete auf Platz 14.

Bei einer kleinen Feier im Rathaus hat Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Montag die besten Teams und Einzelfahrer des diesjährigen Stadtradelns geehrt. In einer Pressemitteilung der Stadt wird er mit lobenden Worten zitiert: „Die Premiere des Stadtradelns 2017 war schon ein großartiger Erfolg, und in diesem Jahr waren wir noch deutlich besser“, so Markurth. „Das zeigt: Braunschweig ist eine Fahrradstadt. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danke ich herzlich – egal, ob sie mit großen Touren zu diesem Erfolg beigetragen haben oder mit dem täglichen Weg zur Arbeit, den sie umweltfreundlich mit dem Rad zurücklegen. Besonders die Schulteams haben in diesem Jahr mächtig zugelegt. Dass die Jugendlichen so engagiert mitmachen, ist ein tolles Signal.“

Worauf er besonders hinwies: Mit 19 Kommunalpolitikern, die beim Stadtradeln mitmachten, belegte Braunschweig im kommunalen Vergleich sogar Platz eins.

Das Team mit den meisten Kilometern ist das Team „Fahrradstadt-BS“. Die 167 Teilnehmer sind 43.803 Kilometer geradelt. Jedes Teammitglied erhält ein Reparaturset.

Die drei Teams mit den meisten Kilometern pro Mitglied sind: „RSG Sonntagsfahrer“ (1362 Kilometer je Teilnehmer bei sechs Personen), „Straßenbenutzer“ (918 Kilometer je Teilnehmer bei drei Personen) und die „Spelzkämper“ (776 Kilometer je Teilnehmer bei zwei Personen). Alle erhalten eine gemeinsame Floßfahrt mit Frühstück auf der Oker.

Das Team mit den meisten Teilnehmern und gleichzeitig die Schule mit den meisten Kilometern ist wieder das Lessinggymnasium. Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Team des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, zum Schluss hatte das Lessinggymnasium die Nase vorn. Alle, die mitgeradelt sind, erhalten eine Eintrittskarte für die Wasserwelt. Es waren 232 Radler, die zusammen 26.253 Kilometer geschafft haben.

Die besten Einzelradler schließlich sind Karen S. Hennecke, „RSG Sonntagsfahrer“, mit 2326 Kilometern, Manfred Putzmann, ebenfalls „RSG Sonntagsfahrer“, mit 2007 Kilometern, und Dirk Meishner, Team Straßenbenutzer mit 1775 Kilometern.

„Wir freuen uns auf ein gleichermaßen starkes Engagement beim Stadtradeln 2019“, so Markurth. Die Anmeldung für Kommunen sei ab Frühjahr möglich. Dann werde auch der Termin festgelegt und bekanntgegeben. „Lassen Sie uns auch bis dahin kräftig in die Pedale treten, um gemeinsam zu zeigen: Braunschweig ist eine umweltfreundliche und fahrradaktive Stadt!“