Löwenherztour: Das inklusive Radteam ist gestartet

Mit Gongschlag 12 Uhr traten sie am Sonntag in die Pedale: die neun Teilnehmer der Löwenherztour 2018. Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat das inklusive Radteam des Vereins „Friends For Life“ vor dem Rathaus mit aufmunternden Worten auf die rund 2800 Kilometer lange Strecke durch die Republik...