Der bittere Kampf um die neue Ordnung

Wie viel Trost, wie viele Hoffnungen blieben da noch, als die Kaiserzeit in Trümmern lag? In fast jeder Familie waren tote Söhne zu beklagen. In welches Haus ging der Pfarrer, um die Todesnachricht zu überbringen? Wenn man ihn sah, hielten die Menschen der Straße den Atem an. Braunschweig war...