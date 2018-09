Eine Braunschweigerin ist Miss Hannover

Braunschweig. Sarah Wipperfürth (23) hat die Wahl am Samstag gewonnen. Ihr nächstes Ziel: Sie will Miss Norddeutschland werden – und dann Miss Germany.

Bei der Wahl zur Miss Hannover hat sich am Samstag die Braunschweigerin Sarah Wipperfürth gegen 21 andere Kandidatinnen durchgesetzt. „Die Konkurrenz war stark, und ich war überrascht, dass es wirklich geklappt hat“, sagt die 23-Jährige.

Schon im vergangenen Jahr war sie in Hannover angetreten und auf den zweiten Platz gekommen. Jetzt wollte sie es noch einmal wissen. In zwei Durchläufen präsentierten sich die Frauen einer Jury – zunächst in Abendmode, dann im Sommerlook, wie Sarah Wipperfürth berichtet. Ein kurzes Interview gehörte auch dazu, anschließend entschied die sechsköpfige Jury.

Dass nun ausgerechnet eine Braunschweigerin Miss Hannover geworden ist, verleitet den einen oder anderen in Hannover bereits zum Stirnrunzeln. Die junge Braunschweigerin sieht das hingegen locker. Auf ihrer Facebook-Seite schrieb sie am Montagvormittag: „Ich finde es, spielt gar keine Rolle, woher die Miss kommt. Viel wichtiger ist, dass die Gewinnerin der Städtewahl sich voll und ganz mit dem Titel identifizieren und gut vertreten kann. Für mich war es nie wichtig, woher jemand kommt, um etwas zu erreichen.“ Außerdem sei Hannover nur einen Katzensprung entfernt und sie sei oft in der Stadt. Jeder habe die Chance, an den Misswahlen teilzunehmen.

Sarah Wipperfürth arbeitet als Elektronikerin bei Volkswagen in der Forschung und Entwicklung. Warum sie bei Misswahlen antritt? „Just for fun“, antwortet sie. Die Miss-Wahlen sehe sie als Ausgleich zum Job. Im letzten Jahr ist sie bereits „Miss Bad Zwischenahn“ geworden und wollte dann auch zur Miss-Germany-Wahl antreten. Doch daraus wurde letztlich nichts, denn dazu hätte sie vorher „Miss Norddeutschland“ werden müssen – doch bei dieser Wahl landete sie im Januar auf dem dritten Platz.

Nun also ein neuer Anlauf: Durch den Sieg hat sie sich für die nächste Wahl zur „Miss Norddeutschland“ qualifiziert. „Und wenn ich dort dieses Mal gewinne, dann bin im Miss-Germany-Finale“, sagt sie. „Ich will es einfach noch einmal versuchen.“