Stimmen Sie ab: Wo fühlen sich die Bienen wohl?

Braunschweig. Balkon-Wettbewerb: Erstmals wählen unsere Leser auch in der Sonderkategorie „Ökologischer Hauseingang“ die Sieger. Rufen Sie heute an.

Neben der Bewertung der besten Balkone sucht die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) zusammen mit ihren Partnern Braunschweig Stadtmarketing GmbH und Braunschweiger Zeitung immer auch die Gewinner in einer Sonderkategorie.

Dabei spielte auf Anregung unserer Leser in diesem Jahr der ökologische Gedanke eine herausragende Rolle. Gern hat die BBG als Veranstalter des Balkonwettbewerbs zusammen mit ihren Partnern diesen Hinweis aufgegriffen. Entwickelt wurde die Idee, den besten „ökologischen Hauseingang“ in Braunschweig zu bewerten. Während Balkonpflanzen meist auf Farbbrillanz, Robustheit und Langlebigkeit gezüchtet sind und Insekten kaum mehr Nahrung bieten, ging es in der Sonderkategorie um eine ökologisch wertvolle Bepflanzung, etwa Blumen und Kräuter, die gern von Insekten angeflogen werden. Um Mietern und Hausbesitzern gleiche Chancen einzuräumen, wurden nur Anpflanzungen in mobilen Behältnissen wie Töpfen bewertet.

Hauseingang 1: (01378) 90 11 70 Foto: Karsten Mentasti

Hauseingang 2: (01378) 90 11 71 Foto: Karsten Mentasti

Hauseingang 3: (01378) 90 11 72 Foto: Karsten Mentasti

Die drei von der Jury in einer Vorauswahl bestbewerteten Arrangements präsentieren wir hier zur Leserwahl. Alle drei stehen direkt vor der Haustür und haben Hausbewohner, Passanten und nektarsuchende Insekten den ganzen Sommer über erfreut. Wählen Sie, welcher „ökologische Hauseingang“ Ihnen am besten gefällt!

So können Sie abstimmen und gewinnen

Telefonisch abgestimmt werden kann am heutigen Montag, 3. September, bis Mitternacht unter den angegebenen Nummern. Jeder Anruf aus dem dt. Festnetz kostet 50 Cent. Tarife bei Mobilfunkanbietern können abweichen.

Unter allen Anrufern verlosen Braunschweiger Baugenossenschaft und Braunschweiger Zeitung diese wertvollen Preise:

1 x 2 Karten für das Tanztheaterstück „Struwwelpeter“ im Großen Haus des Staatstheaters am 14. November 2018

1 x 2 Karten für den Komiker Vincent Pfäfflin im Kulturzentrum Brunsviga am 21. November

1 Gutschein für eine Familien-Tageskarte für einen Besuch in der Badelandschaft Wasserwelt in Braunschweig

2 x 2 Karten für ein Drittligaspiel von Eintracht Braunschweig

1 x 2 Karten für den Komiker Freddy Farzadi im Kulturzentrum Brunsviga am 22. November 2018

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der Braunschweiger Zeitung, der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Braunschweiger Baugenossenschaft dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.