Biotop-Verbundsystem in Braunschweig erhält Umweltpreis

Große Freude am späten Montagnachmittag in Hondelage und in Hannover: Der Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (Fun) Hondelage ist bei der Verleihung des Niedersächsischen Umweltpreises erstmals mit dem ersten Preis bedacht worden. Den Preis lobt die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung aus, er ist mit 10 000 Euro dotiert. Der Umweltpreis wird alle zwei Jahre vergeben, Braunschweiger hatten noch nie den ersten Preis...