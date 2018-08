Braunschweig. In den drei Freibädern der Stadtbad GmbH werden 60 000 Gäste gezählt. Das Sportbad Heidberg bleibt länger geschlossen.

Besucherrekord in Braunschweigs Bädern im Juli

Dieser Super-Sommer beschert den Freibädern der Stadtbad GmbH Besucherrekorde. Die Menschen suchen Abkühlung, wollen unter freiem Himmel Schwimmen und das absolute Sommergefühl genießen.

So fanden sich, wie es in einer Mitteilung der Stadtbad GmbH heißt, in den Freibädern Bürgerpark, Raffteich und Waggum im Juli 60 000 Gäste ein. „Ein absoluter Besucherrekord für die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH“, heißt es. Aber auch das Freizeitbad Wasserwelt war bei dem hochsommerlichen Wetter mit weiteren 30 000 Besuchern im Juli sehr gut besucht.

„Einen solch anhaltend hochsommerlichen Monat gab es das letzte Mal im Jahr 2003“, blickt Stadtbad-Chef Christoph Schlupkothen zurück. Um die Sicherheit, den reibungslosen Ablauf und damit auch den Spaß für die Besucher zu gewährleisten, sei allerdings ein hoher Personaleinsatz notwendig, so Schlupkothen weiter.

Da der Betrieb der Bäder Vorrang hatte, mussten in den vergangenen Wochen einige der Arbeiten im Sportbad Heidberg, die üblicherweise in der Schließzeit erledigt werden, verschoben werden. Aus diesem Grund gab die Stadtbad GmbH jetzt bekannt, dass das Sportbad Heidberg seine aktuelle Schließzeit um eine Woche verlängern wird.

Das Bad wird seinen Betrieb somit am Montag, 13. August, zu den üblichen Öffnungszeiten wiederaufnehmen. Alle übrigen Bäder stehen auch weiterhin zur Verfügung und sorgen für Erfrischung, sportliche Betätigung und Erholung.