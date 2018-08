Trockenheit, Gluthitze – unsere Gewässer atmen schwer

Hohe und höchste Temperaturen über Wochen und Monate, nur ganz wenig Niederschläge, Trockenheit, Gluthitze – was macht das mit unseren Gewässern? Und was mit den Fischen? In Braunschweig ist die ganz große Katastrophe noch nicht eingetreten. Noch ist kein Gewässer umgekippt. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es auch hier zu einer Verschärfung der Situation kommen könnte. Das meint jedenfalls Fischwirt Klaus Lübbe, den wir...