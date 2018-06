Stadtseelsorger Siegfried Mehwald verlässt Braunschweig

Die kirchenfernen Katholiken im Blick, kümmert sich Pastoralreferent Siegfried J. Mehwald seit 2009 um die Menschen in Braunschweig, die nicht Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen: „Wir sollen und müssen Hingehkirche sein und dorthin gehen, wo die Menschen sind.“ So versteht er seine Aufgabe in...