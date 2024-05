Bad Lauterberg. Kontrollverlust, Nervenflattern und eine Bruchlandung erlebt Katharina Franz in Bad Lauterberg. Aber hinter dem Abenteuer steckt mehr.

Wie festgeklebt sitze ich auf dem Geländer hoch oben auf einem der beiden Türme des Panoramic Hotels in Bad Lauterberg im Harz. Eigentlich soll ich aufstehen, die Beine durchstrecken und die Hände vor die Brust nehmen. Stattdessen klammere ich mich ans Geländer und frage mich, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme.

Die Nummer ist mein Termin beim Houserunning in Bad Lauterberg. Meine Chefin hat mich gefragt, ob ich mir zutrauen würde, einen Erlebnisbericht zu schreiben. Ohne nachzudenken, meldete ich mich an. Erst in der Woche vor dem großen Tag kamen mir Zweifel: Was, wenn ich mich nicht trauen würde?

Und genau das ist nun eingetreten: Ich sitze hier am äußersten Rand des Hoteldachs und kann mich nicht mehr rühren. Als ich übers Geländer geklettert bin und meine Füße über der Leere zwischen mir und dem 50 Meter entfernten Boden gesehen habe, breitete sich ein Kribbeln auf meiner Haut aus. Und jetzt spüre ich gar nichts mehr. Und mein Körper reagiert auch nicht mehr.

Zahlen zum Houserunning in Bad Lauterberg

Die Strecke ist 50 Meter lang

Die Seile haben eine Länge von 60 Metern

Das Statikseil zum Ablassen in die Waagerechte ist 10 Millimeter dick und hat eine Tragkraft von 20 Kilonewton, kann also bis zu 2.000 Kilogramm halten

Das Statikseil zum Ablassen an der Hotelwand hat einen Durchmesser von 11 Millimetern und eine Belastbarkeit von 33 Kilonewton beziehungsweise 3.300 Kilogramm

Am Industrieklettergurt befinden sich vier Karabiner

Aller vier Karabiner sind mit 24 Kilonewton belastbar

Wie sich mein Körper auf einem Hoteldach in Bad Lauterberg verselbstständigt

Fieberhaft versuche ich meinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, dass ich mich umentschieden habe. Währenddessen redet mir das Team von Jürgen Kraft von outdoorfriend.de gut zu. Wie schön es hier oben ist, was für eine tolle Aussicht man hat und dass alles ganz sicher ist. Der Peptalk ist gespickt mit Anweisungen: Schau nach vorne. Genieß den Ausblick. Nimm die Hände vor die Brust. Steh auf - und da merke ich: Ich klammere mich gar nicht mehr ans Geländer, meine Arme sind schon gekreuzt. Und da bewegt sich mein Arm - zwar ganz langsam, aber von alleine - zurück und ich fasse ans Geländer, um mich fürs Aufstehen abzustützen. Mit zitternden Knien richte ich mich auf und stehe hoch oben über Bad Lauterberg.

Aber der Knoten ist noch nicht gelöst. Meine Hand klebt schon wieder fest. Ein Teil von mir würde am liebsten immer noch sagen, dass ich lieber wieder aufs Dach zurückklettern möchte. Ein anderer Teil befolgt aber die Anweisungen, macht die Beine lang, spannt den Körper an und zieht die Hand weg vom Geländer und vor die Brust.

Was Ängste, Vertrauen und Kontrollverlust mit Houserunning zu tun haben

„Das hat etwas mit Ängsten überwinden zu tun“, sagt Edwin Hahne später zu mir. Er ist im vergangenen Jahr schonmal das Hotel hinuntergelaufen, gleich mehrmals hintereinander. Heute möchte er es vielleicht nochmal wagen. „Und es kostet jedes Mal wieder Überwindung.“ Das sagt Nadine Ebeling. Sie gehört zum Team von Jürgen Kraft. Bei Junggesellenabschieden muss sie das Houserunning oft vormachen, weil die Leute erst sehen wollen, ob die Seile tatsächlich halten.

Ich wäre wahrscheinlich nicht gelaufen, wenn ich vorher zugeguckt hätte. Wenn ich gesehen hätte, wie ein Körper langsam nach vorne gelassen wird, bis er sich im rechten Winkel zur Hauswand befindet. Ich spüre, wie sich die Sicherheitsgurte an meinen Schultern spannen, als ich mich ganz langsam nach vorne neige. Nein, falsch: Eigentlich bin das gar nicht ich, denn ich hänge mit meinem ganzen Gewicht in den Händen von Jürgen Kraft. Der Chef von outdoorfriend.de bestimmt nun, wie schnell ich die Hauswand hinablaufe.

Zeitsprung. Der Houserunning-Termin liegt inzwischen hinter mir. Ich sitze an meinem Schreibtisch und schreibe diesen Artikel. Rückblickend würde ich sagen, dass ich meine Ängste nicht überwunden habe. Nadine hat recht: Wenn ich das nächste Mal auf dem Dach stehe, werde ich mich wieder mulmig fühlen. Mir ist etwas anderes gelungen: Ich habe die Kontrolle abgegeben und Vertrauen bewiesen. Vertrauen in Jürgen Kraft und sein Team, die mich schon im Sommer 2023 sicher über den Schmelzteich in Bad Sachsa fliegen lassen haben.

Harz-Kurier-Redakteurin Katharina Franz und ihr Partner, nachdem sie an der Seilbahn über den Schmelzteich in Bad Sachsa geflogen sind. © privat | Privat

Meine Bruchlandung in Bad Lauterberg

Zeitsprung. Ich bin zurück beim Houserunning. Ich hänge im Sicherheitsgurt an der Hotelwand. Ich bin fast unten angekommen. Vor mir beziehungsweise unter mir steht Nadine Ebeling. Sie nimmt mich am Boden in Empfang. Nur habe ich keine Ahnung, wie meine Landung erfolgen soll. Ich war oben auf dem Dach so sehr damit beschäftigt, mich über die Kante zu trauen, dass ich nie gefragt habe, wie ich unten ankomme.

„Auf die Schultern, auf die Schultern“, ruft Nadine mir zu. Und dann passiert die peinlichste Aktion des Tages - und das sage ich aus der Retrospektive, nachdem ich mithilfe eines Videos bereits festgestellt habe, dass ich genauso lange für den Abstieg brauchte, wie ich oben versteinert auf dem Geländer saß: fast genau zwei Minuten. Verrückt. Während mir die Situation auf dem Dach wie eine Ewigkeit vorkam, fühlte sich der Abstieg wie ein Wimpernschlag an.

Aber ich lenke ab. Ich wollte von meiner Bruchlandung erzählen. An einem Seil baumelnd hing ich also in knapp zwei Metern Höhe an der Hotelwand und versuchte mich auf die Schultern von Nadine zu setzen. „Nicht draufsetzen“, schrie sie in dem Moment, als ich dachte: Natürlich nicht draufsetzen - wie soll Nadine, die ungefähr einen Kopf kleiner ist als ich, mein Gewicht tragen? Aber da war es schon zu spät und ich schwang hinein ins Gebüsch am Fuß des Panoramic. Glanzleistung, Katharina.

Mein Fazit

Für alle, die Houserunning in Bad Lauterberg selbst mal ausprobieren wollen - so geht es richtig: Nadine stellt sich mit ein wenig Abstand mit dem Rücken zur Hauswand. Der Houserunner kommt von oben und stützt sich mit den Händen (!) auf ihren Schultern ab. Jürgen Kraft gibt von oben langsam mehr Seil und so sinken Gesäß, Beine und Füße des Houserunners weiter hinab, während der Oberkörper in eine aufrechte Haltung zurückkehrt.

Ob ich Houserunning in Bad Lauterberg weiterempfehlen würde? Ja, auf jeden Fall. Das war eine aufregende Erfahrung, ein echter Adrenalinkick, und ich bin superstolz darauf, dass ich mich das getraut habe - trotz der Blamage mit der Bruchlandung ein Erfolgserlebnis. Nicht zuletzt, weil Nadine, Jürgen und das ganze Team richtig, richtig freundlich und aufgeschlossen sind. Ich habe selten eine Gruppe von Menschen erlebt, die einem ein so gutes Gefühl geben.

Hier also noch ein paar Antworten für alle, die sich trauen wollen.

Wann sind die nächsten Termine für Houserunning am Panoramic Hotel in Bad Lauterberg?

Sonntag, 12. Mai

Samstag, 29. Juni

Samstag, 13. Juli

Samstag, 10. August

jeweils ab 11 Uhr

Wie meldet man sich zum Houserunning in Bad Lauterberg an?

Man kann sich über das Kontaktformular auf outdoorfriend.de anmelden oder per Whatsapp unter der Telefonnummer 01746056158. Wenn alles klappt, erhält man eine Terminbestätigung. Bei Sturm und Gewitter kann der Termin aus Sicherheitsgründen abgesagt oder abgebrochen werden.

Bei Fragen, zum Beispiel, wenn es um Buchungen für Gruppen geht, kann man sich mit einer E-Mail an info@outdoorfriend.de an Jürgen Kraft und sein Team wenden.

Was kostet Houserunning bei outdoorfriend.de?

Der erste Lauf kostet 49 Euro pro Person. Für den zweiten Lauf zahlt man 11 Euro. Bezahlt werden kann vor Ort oder im Voraus.

Warum sollte man zweimal das Bad Lauterberger Hotel hinunterlaufen?

Ich hätte nach meinem ersten Lauf am liebsten einen Haken an die Sache gemacht und wäre nach Hause gefahren. Habe ich aber nicht. Ich bin mit dem Fahrstuhl wieder nach oben gefahren und habe mich ein zweites Mal getraut. Das war immer noch aufregend, aber ich habe mich ein bisschen mehr getraut, bin sogar ein wenig von der Wand weggesprungen. Das hat Spaß gemacht und mich erfüllte ein Glücksgefühl, das noch einige Stunden anhielt.

Katharina Franz und Nadine Ebeling. Die Redakteurin gibt nach ihrem zweiten Lauf beim Houserunning in Bad Lauterberg im Harz zwei Daumen nach oben. © privat | Edwin Hahne

Wie gelangt man zum Treffpunkt am Panoramic Hotel?

Das Panoramic Hotel befindet sich im Dietrichstal 1. Am besten folgt man den Wegweisern zur Rezeption und lässt sich dort erklären, wie man zu den Fahrstühlen kommt. Wer partout nicht Fahrstuhl fahren möchte, kommt auch übers Treppenhaus nach oben, braucht dafür aber gute Ausdauer. Das letzte Stockwerk muss man ohnehin zu Fuß gehen. Da weisen einem Schilder den Weg.

Welche Regeln gelten beim Houserunning in Bad Lauterberg?

Bevor man das Sicherheitsgeschirr anlegt, versichert man, physisch und psychisch nicht beeinträchtigt zu sein. Ausschlusskriterien sind:

alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Personen

Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schwangerschaft

Bevor man den Abstieg beginnt, muss man alle Taschen leeren und Sehhilfen entweder ablegen oder so befestigen, dass sie nicht herunterfallen können.

Wer darf beim Houserunning mitmachen?

Teilnehmer sollten 16 Jahre alt sein und können dann mit dem Einverständnis eines Elternteils starten. Teilnehmer sollten nicht schwerer als 130 Kilogramm sein. Sonst wird das Handling schwierig, erklärt der Veranstalter

