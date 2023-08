Bad Sachsa Tortz zum Teil heftiger Regenschauer feiern die Gäste beim 7. White Dinner in Bad Sachsa ausgelassen bis in die Nacht hinein.

Auch zum Teil heftiger Regen konnte der guten Stimmung bei der 7. Auflage des White Dinner am Schmelzteich in Bad Sachsa keinen Abbruch tun.

Party im Südharz Ganz in weiß am Schmelzteich in Bad Sachsa gefeiert

Ob strahlender Sonnenschein oder heftige Regengüsse – der Stimmung beim White Dinner in Bad Sachsa tat dies keinen Abbruch. Auf dem Damm des Schmelzteich feierten Einheimische und Gäste mittlerweile bereits zum siebten Mal ganz in weiß. Bis in die Nacht hinein wurde gemeinsam gegessen, getrunken, getanzt und sich bestens unterhalten.

Gäste genießen das Savoir-vivre in Bad Sachsa

Die passende Stärkung brachten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei – wie es das Konzept des aus Paris stammenden „Dîner en blanc“ (deutsch Essen in Weiß) vorsieht, selbst mit: Auf den weißen Tischdecken fanden sich Gemüse- und Obstplatten, Fleisch- und Fischspezialitäten oder Brötchen, dazu noch edle Weine und natürlich auch Champagner. Man frönte ausgelassen dem Savoir-vivre, der französischen Lebenskunst.

Kreativ zeigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem in Bezug auf das wechselhafte Wetter. Denn zum Teil heftige Regenschauer gingen auch über dem Schmelzteich nieder, denen die Dinner-Gäste mit Regenschirm, Ponchos oder auch eine übergroße Plane fröhlich trotzten. Auch die beiden Musiker passten ihr Programm dem Wetter an – und so wurden die Klassiker „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ oder „Singin‘ in the Rain“ gespielt und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern lauthals mitgesungen.

