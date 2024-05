Bad Lauterberg. Bummeln, shoppen, schlemmen, informieren: Beim Frühlingshappening in Bad Lauterberg im Harz gibt es für Jung und Alt viel zu erleben.

Das Frühlingshappening in Bad Lauterberg im Harz ist eine Veranstaltung vom Verein für Handel und Gewerbe mit jahrelanger Tradition. Daran beteiligen sich viele Geschäftsbetreiber am Bad Lauterberger Boulevard. Außerdem schlagen zahlreiche örtliche Vereine ihre Stände auf. Musik und Attraktionen für Kinder runden das Angebot ab.

Am ersten Mai-Wochenende war es wieder so weit: Das Frühlingshappening mit verkaufsoffenem Sonntag lockte Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Für Blumenfans gab es zudem einen Blumenmarkt im Kurpark.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz: