Herzberg. Begegnungsfest, Rollender Georg am Jues, Tag der Zimmerleute und Schützenfest: Am Wochenende gibt es viel Programm - die Termine in der Übersicht

Über Langeweile wird man sich am kommenden Wochenende in Herzberg und Hattorf nicht beschweren können. Von Freitag bis Sonntag gibt es spannende Veranstaltungen, wo sich ein Besuch lohnt. Dabei ist jeden Tag die ganze Familie willkommen. Welche Veranstaltungen wann und wo stattfinden sollen, finden Sie in dieser Übersicht.

Los geht es mit Kultur am Jues.

Kultur am See: „Atlanta und der verzauberte Wald“ am Freitag, dem 3. Mai, ab 11 Uhr

Der Rollende Georg kommt nach Herzberg: Am Freitagmittag ist viel los auf dem Skaterplatz. © FMN | Alciro Theodoro da Silva

Wer Lust hat, Kultur einmal anders zu erleben, der darf die neue Herzberger Reihe „Kultur am See“ nicht verpassen. Zum Auftakt kommt Besuch: Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen schicken den „Rollenden Georg“ an den Juessee.

Der „Rollende Georg“ ist ein Lkw, hinter dessen Planen sich eine richtige Bühne verbirgt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene im gesamten Landkreis Göttingen sollen hier mit einem Barockprogramm gut unterhalten werden - vor Ort.

So wird der „Rollende Georg“ am Freitag, dem 3. Mai, ab ca. 11.45 Uhr am Skaterplatz parken. Zu sehen sein wird auf der fahrbaren Bühne dann das Stück „Atlanta und der verzauberte Wald“.

Das Rahmenprogramm für Jung und Alt beginnt aber schon ab 11 Uhr mit Sängerin Anna Grau, nach dem Theaterstück unterhalten Daniel Stryczek (Gesang und Gitarre) und Miko Mikulicz (Violine) die Gäste am Jues. Darüber hinaus ist das Kinder- und Jugendbüro Herzberg vertreten und das DRK sorgt für Waffeln.

Premiere: Herzberger Begegnungsfest der Glaubensgemeinschaften am Samstag, dem 4. Mai, ab 14 Uhr

Eines ist sicher: Es gibt gutes Essen beim Begegnungsfest in Herzberg. © HK | Tom Zinram

Gemeinsam feiern: Die Herzberger Glaubensgemeinschaften laden am Samstag, dem 4. Mai, ab 14 Uhr dazu ein, zusammenzukommen bei gutem Essen und Programm. Die Christusgemeinde, Nicolai Gemeinde, die Pfarrkirchgemeinde St. Josef, die Evangelische Freikirchliche Gemeinde Herzberg-Kreuzkirche, die Türkisch Islamische Gemeinde, sowie die Evangelische Gemeinschaft Südharz laden zum ersten Fest der interreligiösen Begegnung auf den Schulhof der Nicolaigrundschule ein.

Besucher können sich hier über das vielfältige Angebot der örtlichen Glaubensgemeinschaften austauschen. Für Kinder und Jugendliche gibt es Outdoor-Spiele, ein Bobbycar-Rennen und weitere spannende Attraktionen. Begleitet wird das Fest unter anderem vom Herzberger Singer-Songwriter Jürgen Illgen und von der Saxophon-Formation Rolling Tones.

In Hattorf: Tag der Zimmerleute am Dorfmuseum Meierhof am Sonntag, dem 5. Mai ab 12 Uhr

Tradition trifft auf Moderne: Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Kluft zur Zunftkleidung der Zimmerleute erklärt und wird bis heute mit Stolz getragen. Zimmerleute sind auch am Sonntag in Hattorf zu Gast. © stock.adobe.com | Werner / IDA News

Das wird spannend: Wer sich für traditionelle Zimmermannskunst interessiert, der ist am kommenden Sonntag, dem 5. Mai, im Dorfmuseum Meierhof genau richtig. Hier bittet man zum „Tag der Zimmerleute“. Dabei geht es um nicht weniger als die Frage: Wie entsteht ein Haus? Vom Stamm zum Balken - vom Balken zum Fachwerk. Kinder dürfen sogar selbst helfen, ein echtes Fachwerkhaus zu bauen. Wer das nicht möchte, kann einen Nistkasten bauen. Fast nebenbei wird die Zimmermannsausstellung im Museum eröffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In Pöhlde: Start in die Schützenfestsaison am Samstag, dem 4. und Sonntag, den 5. Mai

Mit einem Umzug und einer Disco warten die Pöhlder Schützen am Wochenende auf. © Schützen Pöhlde | Klaus@Harriehausen.com

Endlich starten die Schützen der Welfenstadt und ihrer Ortsteile in ihre Saison: Pöhlde geht voran und die Pöhlder Schützen bitten zum Fest. Los geht es am Samstag, dem 4. Mai, mit einem Discoabend mit DJ Phil Metzer im Bürgerhaus. Am Sonntag, dem 5. Mai, um 10 Uhr möchten die Schützen gemeinsam Gottesdienst im Bürgerhaus feiern, danach gibt es gleich das Schützenfrühstück. Ab 13.30 Uhr startet der Festumzug.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das Programm:

Samstagabend, 4. Mai: Disco im Bürgerhaus

Sonntag, 5. Mai, 10 Uhr: Gottesdienst im Bürgerhaus

Nach dem Gottesdienst: Schützenfrühstück

Sonntag, 5. Mai, 13.30 Uhr: Schützenumzug

Sonntag, 5. Mai, 15 bis 18 Uhr: Schießen auf Königs- und Bestemannscheibe, Kinderprogramm, Schießen auf Jugendscheibe

Sonntag, 5. Mai: 19 Uhr: Proklamation

Familientag der islamischen Gemeinschaft am Sonntag, dem 5. Mai, ab 12 Uhr

Neues erleben kann man auch gut beim Familientag des Ortsvereins der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs Herzberg in der Sieberstraße 5. Los geht es am Sonntag, dem 5. Mai, ab 12 Uhr.

