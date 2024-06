Osterode am Harz. Mit einem neuen Konzept öffnet in Osterode ein Einrichtungshaus seine Pforten neu. Dann geht es los und diese Aktionen sind geplant:

Ab der kommenden Woche ist Osterode wieder ein Geschäft und ein Einkaufsangebot reicher: Nach längeren Umbaumaßnahmen eröffnet die Filiale von Jysk seine Pforten wieder am alten Standort in der Alten Northeimer Straße 7c. Wie eine Unternehmenssprecherin bekannt gibt, will das Geschäft für Inneneinrichtung seine Kundinnen und Kunden mit dem neuen „Store Concept 3.0“ überzeugen. Zu Eröffnung sind demnach zahlreiche Aktionen geplant, unter anderem auch 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Start ist Montag, 17. Juni, ab 9 Uhr.

Jysk in Osterode mit neuem Konzept

Wie es in der Pressemitteilung des dänischen Unternehmens heißt, soll das neue Konzept mit klarer Gliederung, skandinavisch anmutenden Flächen und hochwertigen Materialien die Orientierung im Geschäft erleichtern: „Darüber hinaus bietet es zahlreiche Inspirationsflächen für die Kundinnen und Kunden. Beispielsweise mit der ‚T-Wall‘, einer Art Raumteiler, der von oben betrachtet wie ein großes T aussieht. An den drei Wänden der T-Wall werden immer neue, inspirierende Wohn- und Gartenmilieus ausgestellt.“

Herzstück des neugestalteten 810 Quadratmeter großen Stores soll aber das Matratzenstudio mit Probebetten, Matratzen und mehr bilden. Für den Umbau des Stores auf das „Store Concept 3.0“ habe Jysk über 250.000 Euro investiert. Dies, so die Pressemeldung, sei ein klares Bekenntnis zum Multichannel-Konzept des Geschäfts, bei dem ein flächendeckendes Filialnetz mit dem Onlineshop und Serviceleistungen verknüpft wird – und zum Standort Osterode, an dem sie bereits seit 1989 vertreten seien. Bis September 2021 allerdings noch unter dem Namen „Dänisches Bettenlager“.

Jysk ist Teil der im Familienbesitz befindlichen dänischen Lars Larsen Group, mit einem Gesamtumsatz von über sechs Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022/23. Der Umsatz von Jysk im Geschäftsjahr 2022/23 betrug weltweit 5,2 Milliarden Euro, davon 1,172 Milliarden Euro in Deutschland.

