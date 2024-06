Oberharz am Brocken. Motorradfahrer bei Unfall nahe Stiege im Oberharz lebensgefährlich verletzt. Hubschrauber im Einsatz. Das ist passiert.

Bei einem Unfall in Oberharz am Brocken ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit dem Motorrad auf der K1352 bei Stiege verunglückt. Das berichten Polizei und die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Der Motorradfahrer war laut Angaben der Polizei am Samstag, 15. Juni 2024, gegen 15.30 Uhr mit seiner Maschine auf der K1352 aus Richtung B81 Richtung Stiege unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache sei er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, erklärte die Polizei am Sonntag. Er kollidierte seitlich mit einem Kleintransporter.

Motorradfahrer im Oberharz bei Stiege nach Kollision mit Kleintransporter in Lebensgefahr

Durch den Zusammenstoß verlor der 55-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er schließlich per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Fahrer und Beifahrerin des Kleintransporters blieben unverletzt.

Die Straße musste den Angaben der Polizei zufolge für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

dpa/pol