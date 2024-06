Osterode am Harz. Die Wibo präsentiert zum ersten Mal einen Entwurf für die Preise des neuen Aloha.

Eigentlich war die Eröffnung des Aloha Aqualands schon für den Sommer angedacht, doch unvorhergesehene Entwicklungen haben auf der Großbaustelle in Osterode am Harz für Verzögerungen gesorgt. Aktuell planen die Wirtschaftsbetriebe der Stadt (Wibo) die Neuöffnung im Herbst. In einem weiteren Schritt haben die Verantwortlichen nun auch einen Entwurf für die Gestaltung der Eintrittspreise vorgelegt.

„Mit der Eröffnung des Schwimmbades soll auch eine neue Entgeltordnung in Kraft treten“, so schreibt es die Verwaltung in ihrem Antrag, der in der kommenden Woche vor dem Stadtrat verhandelt werden soll. Die Gründe liegen auf der Hand: Einerseits haben sich seit der Schließung des Bads generell die Preise geändert, Stichwort Inflation, andererseits sind einige Leistungen des Bades weggefallen oder auch hinzugekommen: „Die Preise wurden auch im Vergleich zu Mitanbietern im Sektor öffentlicher Schwimmbäder und Saunen in der Region kalkuliert, wobei berücksichtigt wurde, dass es sich beim Aloha Aqualand Osterode am Harz zukünftig eher um ein Sport- als um ein Freizeitbad handelt.“

Aloha Osterode: Das sind die Eintrittspreise für Erwachsene und Ermäßigte

Was kostet nun also der Aloha-Besuch in Zukunft? Das kommt, wie in den meisten Bädern, auf die Dauer der Nutzung an. Die Leistungen des Aloha sollen in der Regel für anderthalb Stunden, drei Stunden oder für den ganzen Tag in Anspruch genommen werden können. Ein Erwachsener bezahlt für anderthalb Stunden dabei 5 Euro, für drei Stunden 6,50 Euro und für den ganzen Tag 8 Euro.

Kinder und Jugendliche (4 bis 16 Jahre), Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studentinnen und Studenten, Schwergeschädigte sowie Bezieherinnen und Bezieher von Sozialleistungen sollen dein Eintritt ermäßigt bekommen. Auch Gruppen ab 10 Personen erhalten die ermäßigten Preise. Diese belaufen sich auf 4 Euro für 1,5 Stunden, 5,50 Euro für drei Stunden und 7 Euro für eine Tageskarte.

Wie hoch sind die Eintrittspreise in die Sauna im Aloha?

Ein Besuch der Sauna (inklusive Schwimmbad) kostet Erwachsene 17,50 Euro für drei Stunden oder 19 Euro für den ganzen Tag. Familien zahlen entweder 30 Euro für 3 Stunden, oder 38 Euro, wenn sie den ganzen Tag im Aloha bleiben wollen. Der Familientarif in der Sauna umfasst zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder zwischen vier und 16 Jahren.

Welche Kurse wird es im Aloha nach der Wiedereröffnung geben?

Das Aloha will außerdem eine ganze Reihe an Kursen anbieten:

Schwimmkurs für Kinder ab fünf Jahren mit Erreichen des Seepferdchens: 15 Stunden für 150 Euro

für Kinder ab fünf Jahren mit Erreichen des Seepferdchens: 15 Stunden für 150 Euro Wassergewöhnung für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen: acht Stunden für 70 Euro

Schwimmkurs für Erwachsene, maximal drei Teilnehmende: 10 Stunden für 120 Euro

Einzelschwimmkurs für Erwachsene: 10 Stunden für 200 Euro

Babyschwimmen 8 Stunden für 80 Euro

Präventionskurs Erwachsene (ggf. abrechenbar mit der Krankenkasse): 10 Stunden für 150 Euro

Präventionskurs Kinder/ Jugendliche (ggf. abrechenbar mit der Krankenkasse): 10 Stunden für 100 Euro

Aquafit : 10 Stunden für 80 Euro

: 10 Stunden für 80 Euro Aqua Zumba: 10 Stunden für 80 Euro

Beco Boards: 10 Stunden für 80 Euro

Schwimmbahnen mieten im Aloha

Auch Schwimmbahnen sollen nach der neuen Preisgestaltung wieder buchbar sein. Eine allgemeine Bahnmiete wird demnach 40 Euro für eine Stunde kosten, 30 Euro für Vereine, wenn sie diese für mindestens zwei Stunden buchen. Schulen und Physiopraxen zahlen für anderthalb Stunden jeweils 3 Euro pro Person.

Wert- und Gutscheinkarten und Kindergeburtstage sind im Aloha auch angedacht

„Bei den Wert- bzw. Gutscheinkarten haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich eine Wertkarte mit einem Zahlwert von 50 Euro beziehungsweise 100 Euro aufladen zu lassen, die anschließend als Zahlungsmittel genutzt werden kann“, heißt es in den Plänen der Stadt. In Betracht kommen dabei zwei Varianten für entweder 50 oder 100 Euro im jeweiligen Gegenwert von 55 oder 110 Euro.

Als Zusatzleistung plant das Aloha wieder das Feiern von Kindergeburtstagen mit Spaßprogramm. Dieses soll preislich bei 5 Euro pro anderthalb Stunden pro Kind liegen.

Eintrittspreise im Aloha Osterode: Entscheidung steht noch aus

Die Entscheidung über die preisliche Gestaltung wird in der kommenden Woche in der Sitzung des Stadtrates von Osterode beraten. Der Finanzausschuss der Stadt votierte diese Woche bereits einstimmig für die neue Entgeltordnung. Wibo-Geschäftsführer Maik Wächter erläuterte auf der Sitzung, dass sich die Stadt eine übersichtlichere Preistabelle erstellen wollte als in der Vergangenheit. Bei der Ermittlung der Preise habe sich die Wibo an den Besucherzahlen aus dem Jahr 2019 orientiert und diese leicht nach unten korrigiert. In die Kalkulation sei auch das Angebot bei Bädern aus der Umgebung eingeflossen, um ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für das neue Aloha zu entwickeln.

29. Sitzung des Stadtrats in Osterode Der Stadtrat von Osterode am Harz tagt am Donnerstag, 20. Juni, ab 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Stadt Osterode, Eisensteinstraße 1. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entgegennahme des Jahresabschluss 2022 der Stadt Osterode am Harz mit der Entscheidung über die Entlastung des Bürgermeisters, die Einstellung des Wellnessbetriebes im Aloha Aqualand, die Neufassung der Entgeltordnung beziehungsweise Preisgestaltung des Aloha und der Entwurf des regionalen Raumordnungsprogramms zum Teilplan Windenergie. Im Anschluss wird wie gewohnt eine Einwohnerfragestunde stattfinden. Dabei können Einwohnerinnen und Einwohner bis zu 30 Minuten Anfragen an die Verwaltung stellen.

