Pöhlde. Diese Störche lieben offenbar die Gefahr: Wie ein Pöhlder zusammen mit Naturschutz und Energieversorger das Leben der Vögel rettet.

Dieser Storch hat sich wirklich einen ungünstigen Platz für sein Nest ausgesucht: Am Zeltplatz Oderbrücke bei Pöhlde hat sich Meister Adebar frecherweise einfach auf der Stromleitung nieder gelassen und angefangen, hier das Heim für seine zukünftige Familie zu bauen. Das war aber vielleicht etwas zu kurz gedacht: Denn durch die Leitungen, auf denen Meister Adebar das Nest errichtet hat, fließen 30kV Strom. Da besteht Kurzschlussgefahr und das würde für Familie Storch tödlich enden. Das will niemand.

Nabu Osterode: Keine Sorge, kann nichts passieren

Aber Gabriele Hoffmann, Vorsitzende des Nabu Osterode, nimmt den Storchenfans die Angst: „So lange nicht beide Drähte gleichzeitig von den Tieren berührt werden, kann eigentlich nichts passieren.“ Schließlich fließe nur Strom, wenn die Störche aus Versehen gleichzeitig beide Leitungen berühren. „Das kann den Jungvögeln aber durchaus bei ihren ersten Flugversuchen passieren, bei deren Flügelspannweite“, erklärt Hoffmann weiter. „Dann wird es doch gefährlich.“ Die Nabu-Vorsitzende weiß, Störche suchen sich vor allem gern Nistplätze dort aus, wo das Angebot an Nahrung für sie stimmt. Rund um den Zeltplatz muss es Adebar daher wohl schmecken. Der Nabu wisse von dem ungewöhnlichen Nestbau, sagt Gabriele Hoffmann weiter. Und kündigt an: „Wir vom Nabu würden unterstützen, wenn man in unmittelbarer Nähe einen künstlichen Horst aufstellen würde. Dazu müsste man aber natürlich mit den Grundstücksbesitzern sprechen.“

Solange die Vögel ausschließlich auf den Querträgern des Mastes oder einem Stromseil sitzen, ist das unkritisch. Katharina Gräfe - Marketing Harz Energie

Energieversorger sorgt sich um Störche

Auch bei der Harz Energie hat man die Vögel im Blick. Und auch von dort kommt Entwarnung: „Solange die Vögel ausschließlich auf den Querträgern des Mastes oder einem Stromseil sitzen, ist das unkritisch“, heißt es hier schriftlich auf Nachfrage des Harz Kurier. Dennoch hat man für die Sicherheit von Familie Storch gesorgt: Masten und Freileitungen sind hier mit Schutzhauben und Isoliermanschetten für spannungsführende Bauteile vogelfreundlich ausgerüstet. Diese verhindern am Ende, dass die Vögel durch einen Stromschlag verletzt oder getötet werden.

„Als weitere Schutzmaßnahme für das nistende Storchenpaar haben Mitarbeiter der Harz Energie die Leiterseile etwa zwei Meter zusätzlich mit Isolierschlauch ummantelt“, heißt es vom Energieversorger.

Unternehmen versucht schon lange, Störche zu schützen

Schon länger hat man beim lokalen Energielieferanten ein Auge auf Vögel und Stromleitungen: So werden bereits seit 1998 vom Unternehmen neue Strommasten grundsätzlich vogelfreundlich errichtet, wie es in einer Mittelung heißt. Technische Bauteile sind hier schon vorab so installiert, dass die Tiere gegen Stromschlag geschützt sind.

Ein Storchenpaar beim Turteln. In Pöhlde fühlen sich die Vögel wie im Paradies. (Archivfoto) © privat | Christian Würzbach

Der Pöhlder Storchenfreund: Jörg Fischer handelt

Dass die Störche nun sicher brüten können, haben sie eigentlich nur Jörg Fischer aus Pöhlde zu verdanken. Ihm war aufgefallen, dass die Tiere sich den Strommast als Heim ausgesucht haben. „Am Zeltplatz sind immer mal wieder viele Störche gekreist“, erzählt er am Telefon. Überhaupt gebe es viele Störche im Ort. „Die saßen auch auf den Flutlichtmasten am Sportplatz.“ Er hat direkt Nabu und Energieversorger angesprochen, hier zeigte man sich sofort hilfsbereit. Jörg Fischer freut das ganz besonders, denn er ist wohl sowas wie Pöhldes Storchenfreund. Zusammen mit seiner Frau hat er selbst eine Vorrichtung für ein Nest in seinen Garten gebaut. Und das kam wohl gut an. Zu gut, kann man sagen: „Teilweise haben sich bei uns im Garten sechs Störche um das Nest gestritten. Einer war besonders fies. Der hat die anderen ständig attackiert und das Nistmaterial hinausgeworfen.“ Und nun brütet vorerst niemand hier, denn der renitente Storch versteht mit seinen Artgenossen keinen Spaß.

Teilweise haben sich bei uns im Garten sechs Störche um das Nest gestritten. Einer war besonders fies. Der hat die anderen ständig attackiert und das Nistmaterial hinausgeworfen. Jörg Fischer - Storchenfreund aus Pöhlde, erzählt von den Beobachtungen aus seinem Garten

Aber offenbar finden die Tiere vor allem in Pöhlde gute Bedingungen. Allein drei Nester im Ortsgebiet gibt es: An der Schule, an der Genossenschaft und das in Fischers Garten.

Jörg Fischer und seine Frau haben sich eingelesen in das Wissen rund um Meister Adebar und wissen deshalb: „Pöhlde ist das Paradies für Störche.“

