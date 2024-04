Zorge. Ostersonntag im Harz: Biker stürzt auf der L601 bei Zorge, der Rettungshubschrauber wird gerufen. Das sagt die Polizei zum Unfall

Einsatz für Polizei, Rettungs- und Abschleppdienst im Oberharz: Wie die Polizei in Goslar mitteilt, kam es am Mittag des Ostersonntags, 31. März, zu einem Verkehrsunfall auf der L601 zwischen Zorge und Hohegeiß, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Unfall mit Motorradfahrer im Oberharz: Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Auf der sogenannten „Stahlhaistraße“ war ein 63-Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung B4 unterwegs. Nach Angaben der Polizei war der Mann beim Überholen, als er - ohne Einwirkung eines anderen Fahrzeuges - nach links von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wolfenbüttel geflogen werden. Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro..

